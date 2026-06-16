О'Мэлли вытеснил Нурмагомедова из топ-2 в легчайшем весе, Хокит стал 4-м в тяжёлом весе

Пресс-служба американского промоушена UFC (Ultimate Fighting Championship) опубликовала новую редакцию рейтингов лучших бойцов в разных весовых категорий по итогам турнира UFC White House — Freedom 250.

В легчайшем весе американец Шон О'Мэлли, победив канадца ливанского происхождения Айманна Захаби, стал вторым в рейтинге лучших бойцов, вытеснив таким образом россиянина Умара Нурмагомедова, который теперь занимает третье место.

Также отметим, что американец Джош Хокит поднялся на пятую строчку в тяжёлом весе после того, как победил нокаутом во втором раунде соотечественника Деррика Льюиса.

В лёгком весе испано-грузин Илия Топурия после того, как утратил титул чемпиона UFC в бою с американцем Джастином Гейджи, занял первое место в топ-15. При этом бразилец Маурисио Руффи поднялся на седьмое место благодаря победе в бою с представителем США Майклом Чендлером, который из-за поражения покинул рейтинг.

И в средней весовой категории американец Бо Никал снова вошёл в топ-15 благодаря победе над соотечественником Кайлом Дакасом. Теперь Бо занимает 15-е место в рейтинге.