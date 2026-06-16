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Конор Макгрегор ответил, когда проведёт свой следующий бой в UFC после поединка в июле

Конор Макгрегор ответил, когда проведёт свой следующий бой в UFC после поединка в июле
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор анонсировал дату своего следующего поединка в североамериканской лиге.

«У меня подписан контракт на обе даты. Следующий бой пройдёт в апреле 2027 года. Это уже решено. Это произойдёт почти через год. По мне, так это просто смешно. Так было прописано в контракте… Я такой: «Ну и ну? Просто дайте мне этот грёбаный контракт, дело дойдёт и до этого. Давай, детка. Мак вернулся — и я устрою шоу в этом бою», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

Следующий бой Конор проведёт на турнире UFC 329. Его соперником станет бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй. Ивент пройдёт 12 июля.

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