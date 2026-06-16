«Он не мужчина. Его надо наказать». Алекс Перейра раскритиковал рефери его боя с Ганом

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра выступил с критикой действий рефери Херба Дина, который работал на его поединке с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«У этого парня длинная история такого — грязные удары, удары по затылку. Заранее говорил об этом рефери и просил следить за этим. Если посмотреть видео, там было несколько ударов локтями, которые Сириль нанёс в область затылка.

Рефери видел, что удары были запрещёнными, но думал: «Как я могу остановить этот бой?» Это прописано в правилах. Вы не ошибётесь, если остановите бой. Рефери — не мужчина. Он не должен был судить этот бой. Такого парня нужно наказать. Вот так вот. Это очень серьёзная работа», — сказал Перейра в видео на своей странице в социальной сети.