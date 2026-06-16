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Алекс Перейра выступил с критикой в адрес Джона Джонса из-за реакции на его поражение

Алекс Перейра выступил с критикой в адрес Джона Джонса из-за реакции на его поражение
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Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра выступил с критикой в адрес американца Джона Джонса из-за того, как тот отреагировал на его поражение в бою с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Честно говоря, я был очень шокирован публикацией Джонса. Если бы был одним из тех, кто провоцировал его или насмехался над ним, потом проиграл, а Джон что-то сказал после боя, понял бы его реакцию. Но я никогда не говорил ничего плохого о Джоне Джонсе. Я всегда его уважал.

Многие спрашивают меня: «Алекс, считаешь ли ты себя лучшим?» Пусть покажут мне хотя бы один момент в интервью, где говорю, если я выиграю, стану лучшим. Я всегда говорил, что это только вызовет споры. Неважно, считают ли они меня лучшим или нет — в любом случае зарабатываю деньги и вхожу в историю. Но не мне решать.

Честно говоря, не понимаю, зачем Джонс это сделал. Для спортсмена в такой сложный момент… Никто не хочет проигрывать, понимаете? В такой трудный момент он решает устроить конфликт с тем, кто никогда его не провоцировал», — сказал Перейра в видео на своей странице в социальной сети.

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