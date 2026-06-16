Против Флойда Мейвезера выдвинуты обвинения в краже и мошенничестве

49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает портал ESPN со ссылкой на судебные документы.

Согласно имеющейся информации, Флойда обвиняют в краже на сумму $ 100 тыс. и более, а также выписку или использование чека с целью мошенничества на сумму $ 1200 и более.

Прокуратура округа Кларк подала первоначальное уголовное обвинение 27 апреля, а три дня спустя вынесла постановление суда о явке Мейвезера перед судьёй. Явка его адвоката в понедельник, по всей видимости, выполнила это постановление.

В иске утверждается, что 31 декабря 2024 года Мейвезер выписал чек на $ 200 тыс. со счёта в банке Wells Fargo на имя Gold and Beyond, элитного бутика по перепродаже товаров в Лас-Вегасе. В иске также утверждается, что Мейвезер выписал чек, когда у него «не было достаточно денег, имущества или кредита» на счёте, чтобы оплатить его полностью.

В обвинении в краже утверждается, что Мейвезер выписал чек «в обмен на получение имущества или услуг, зная, что чек не будет оплачен при предъявлении». В жалобе утверждается, что Мейвезер сделал это «сознательно, преступно и без законных оснований».

Согласно закону штата Невада, в случае признания виновным по обвинению в мошенничестве Мейвезеру грозит от одного до четырёх лет тюремного заключения и штраф до $ 5 тыс. плюс компенсация судебных издержек. За кражу в особо крупном размере предусмотрено тюремное заключение на срок от одного до 20 лет и штраф до $ 15 тыс.