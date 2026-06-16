«Как только Face ID начнёт работать, поменяй рекорд на 17–1». Царукян потроллил Топурию

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян потроллил испано-грузина Илию Топурию, оставив послание в личной переписке, после поражения в бою с американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом. Таким образом, Гейджи стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

«Как только Face ID начнёт работать, поменяй [био] на 17–1», — написал Царукян в личном сообщении Топурии в социальной сети.

Фото: Из личного архива Царукяна

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019-го. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.