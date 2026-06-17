Алекс Перейра показал многочисленные гематомы на затылке после боя с Сирилем Ганом

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра показал многочисленные гематомы на затылке после боя с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«Это изменится только тогда, когда бойцы начнут бороться, чтобы убрать рефери, которые допускают такие ошибки. Давайте предотвратим это, пока то же самое не случится с вами! У нас есть сила для этого! Я гарантирую!» — подписал Перейра фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.