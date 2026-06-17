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Алекс Перейра показал многочисленные гематомы на затылке после боя с Сирилем Ганом

Алекс Перейра показал многочисленные гематомы на затылке после боя с Сирилем Ганом
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Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра показал многочисленные гематомы на затылке после боя с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Это изменится только тогда, когда бойцы начнут бороться, чтобы убрать рефери, которые допускают такие ошибки. Давайте предотвратим это, пока то же самое не случится с вами! У нас есть сила для этого! Я гарантирую!» — подписал Перейра фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Перейры

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