«Знал, что с ним это случится». Макгрегор признался, что предвидел поражение Топурии

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор признался, что предвидел поражение испано-грузина Илии Топурии.

«Я знал, что с Топурией это случится. Такие вещи нужно прочувствовать на себе в зале. Он идёт вперёд с опущенными руками уже на старте — за такое тебе обязательно прилетит. Он немного плоскостопый, не полностью сформированный боец. Но хорош. Я сам через такое не проходил, в октагоне меня по-настоящему разбивали только раз. А его сейчас очень жёстко побили. Сейчас он в тёмном месте, психологически. Ему придётся копнуть очень глубоко внутри себя. Сможет ли он? Думаю, да», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

Напомним, в последнем бою Илия встретился с американцем Джастином Гейджи. Их бой прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом. Таким образом, Джастин стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе.