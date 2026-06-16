Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Знал, что с ним это случится». Макгрегор признался, что предвидел поражение Топурии

«Знал, что с ним это случится». Макгрегор признался, что предвидел поражение Топурии
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор признался, что предвидел поражение испано-грузина Илии Топурии.

«Я знал, что с Топурией это случится. Такие вещи нужно прочувствовать на себе в зале. Он идёт вперёд с опущенными руками уже на старте — за такое тебе обязательно прилетит. Он немного плоскостопый, не полностью сформированный боец. Но хорош. Я сам через такое не проходил, в октагоне меня по-настоящему разбивали только раз. А его сейчас очень жёстко побили. Сейчас он в тёмном месте, психологически. Ему придётся копнуть очень глубоко внутри себя. Сможет ли он? Думаю, да», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

Напомним, в последнем бою Илия встретился с американцем Джастином Гейджи. Их бой прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом. Таким образом, Джастин стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе.

Материалы по теме
Топурия сам всё испортил. Недооценил Гейджи и жестоко поплатился
Топурия сам всё испортил. Недооценил Гейджи и жестоко поплатился
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android