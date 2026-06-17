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Макгрегор сообщил, что Кроуфорд отказался от проведения поединков с ним по ММА и боксу

Макгрегор сообщил, что Кроуфорд отказался от проведения поединков с ним по ММА и боксу
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд отказался от проведения поединков с ним по правилам ММА и боксу.

«Позвонил Кроуфорду и сказал: «Как дела, Теренс? Это папочка Мак. Я сейчас с Турки, у нас для тебя большой контракт на сотни миллионов. Если точнее — $ 200 млн. Первый бой по правилам ММА со мной, второй — бокс по твоим правилам».

Он ответил: «Не хочу, чтобы ты бил меня ногами. Ни за что». Окей, без проблем. Но я не понимаю, как мужчина или боец может не хотеть проверить себя. А потом он ещё и сказал всякое дерьмо про Топурию — мне это не понравилось. И я, как главный в игре, дал ему это понять», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

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