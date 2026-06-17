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«В UFC пытались меня запугать». Макгрегор — о том, что ему предлагали подраться с Пратесом

«В UFC пытались меня запугать». Макгрегор — о том, что ему предлагали подраться с Пратесом
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с тем, что его бой с бразильцем Карлосом Пратесом не состоялся, хотя он дал согласие на его проведение.

«В UFC также что-то говорили мне про Карлоса Пратеса, и я ответил: «Да, без проблем. Пришлите контракт». До последних двух недель я соглашался на все варианты и говорил: «Где, чёрт возьми, мой контракт?» Ни контракта, ни чего-либо ещё так и не прислали. Знаете почему? Они хотели снова вернуть меня в категорию до 70 кг. Мне казалось, что они пытаются запугать меня, называя какие-то имена. Пытались заставить меня сказать: «О, в таком случае...» Но я ответил: «Да, без проблем». Так что думаю, они просто кидали мне всякие разные имена», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

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