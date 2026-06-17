Конор Макгрегор заявил, что готов подраться с Исламом Махачевым

Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что готов подраться с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Бой с Махачевым? Там есть история, я открыт к этому бою», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

Следующий бой представитель Ирландии проведёт на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Его соперником станет бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а также экс-обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй. Их противостояние станет главным событием вечера, который пройдёт 12 июля.