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Конор Макгрегор заявил, что готов подраться с Исламом Махачевым

Конор Макгрегор заявил, что готов подраться с Исламом Махачевым
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Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что готов подраться с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Бой с Махачевым? Там есть история, я открыт к этому бою», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

Следующий бой представитель Ирландии проведёт на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Его соперником станет бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а также экс-обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй. Их противостояние станет главным событием вечера, который пройдёт 12 июля.

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