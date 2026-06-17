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«Разберу без проблем, расстреляю в стойке». Макгрегор — о возможном поединке с Гейджи

«Разберу без проблем, расстреляю в стойке». Макгрегор — о возможном поединке с Гейджи
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор выразил уверенность, что сможет победить новоиспечённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи в возможном поединке с ним.

«Что насчёт чемпионского поединка в лёгком или полусреднем весе? Гейджи, когда он в форме, хорош. Но когда не в форме, просто ужасен. Уверен, разберу его без проблем. Хочу спокойно расстрелять его в стойке», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

Следующий бой Конор проведёт на турнире UFC 329. Его соперником станет бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй. Ивент пройдёт 12 июля.

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