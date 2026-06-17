Стало известно, какими были первые слова Топурии после поражения в бою с Гейджи

Хосе Диаз, являющийся менеджером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, рассказал, какими были первые слова, которые сказал ему Матадор после боя с американцем Джастином Гейджи за титул абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Первое, что сказал мне Илия, когда я увидел его, стало следующее: «Болельщики остались довольны боем? Отличный поединок, правда?» Эти слова идеально описывают то, кем он является», — написал Диаз на своей странице в социальной сети.