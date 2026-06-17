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Трамп заявил, что не знал о предотвращённом теракте на турнире UFC в Белом доме

Трамп заявил, что не знал о предотвращённом теракте на турнире UFC в Белом доме
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что руководство Федерального бюро расследований (ФБР) не поставило его в известность насчёт предотвращённого террористического акта, который планировали совершить во время проведения турнира UFC White House — Freedom 250.

— Было ли вам известно насчёт планов совершить террористический акт на турнире UFC в Белом доме? ФБР предотвратило нападение.
— Нет, об этом не слышал. Я наблюдал за поединками, — сказал Трамп во время общения с прессой.

Напомним, в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 состоялось противостояние между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг). Бой завершился победой Джастина техническим нокаутом.

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