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Конор Макгрегор раскрыл, что ему не понравилось в турнире UFC White House — Freedom 250

Конор Макгрегор раскрыл, что ему не понравилось в турнире UFC White House — Freedom 250
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор раскрыл, что ему не понравилось в турнире UFC White House — Freedom 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне, США.

«Им следовало бы больше рассказать о наших спортсменах. Нужно же раскручивать звёзд лиги, верно? Нужно продвигать этих ребят. Была прекрасная возможность сделать это, но мне показалось, что она не была использована. Но на этом, собственно, всё и закончилось. Всё остальное, на мой взгляд, было отлично», — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

Напомним, в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 состоялось противостояние между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг). Бой завершился победой Джастина техническим нокаутом.

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