Бекоев: победа Гейджи не входила в планы UFС. Бой Махачева и Топурии теряет свой шарм

Боец UFC Азамат Бекоев прокомментировал победу Джастина Гейджи над Илиёй Топурией.

«Сумасшедший бой. Один из лучших поединков, что я видел за последнее время. Классно смотреть, когда инициатива переходит от одного к другому. Для зрителей это определенный кайф. Победа Гейджи стала очень неожиданной, признаюсь. Не особо много шансов ему давали до боя. Но этот парень доказал, что его рано списывать со счетов. Он всё так же опасен, готов выдерживать натиск и рубиться до самого конца. Этого трудягу можно поздравить с завоеванием пояса, он как никто другой это заслужил.

Возможно, такая победа не входила в планы UFC. Бой Махачев vs Топурия теперь теряет свой шарм и свою актуальность в целом. Илия должен снова доказать своё превосходство в лёгком весе. Однако, сделать это будет непросто, к тому же там есть очередь, в которой первое место уже забронировано Арманом Царукяном», — сказал Бекоев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.