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Менеджер Гейджи: упорный труд окупается. История Джастина — одна из величайших в спорте

Менеджер Гейджи: упорный труд окупается. История Джастина — одна из величайших в спорте
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Менеджер Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз поздравил своего клиента с завоеванием титула чемпиона UFC в лёгком весе после победы над Илиёй Топурией на турнире UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Гейджи победил техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Когда ты усердно работаешь, когда ты хороший человек и когда ты хороший сын, происходят хорошие вещи. Упорный труд окупается. Одна из величайших историй в спорте — это история Джастина Гейджи. Ему ничего не доставалось просто так. Он всего добился благодаря самопожертвованию, дисциплине и непоколебимой вере в себя. Через каждую победу, неудачу и испытание он продолжал двигаться вперёд. Сегодня он — легенда, не только благодаря своим достижениям в клетке, но и благодаря тому, каким человеком он является за её пределами. Доказательство того, что характер, упорство и трудолюбие по-прежнему имеют значение», — приводит слова Абдельазиза портал TMZ на YouTube.

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