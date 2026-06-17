Менеджер Гейджи: упорный труд окупается. История Джастина — одна из величайших в спорте

Менеджер Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз поздравил своего клиента с завоеванием титула чемпиона UFC в лёгком весе после победы над Илиёй Топурией на турнире UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Гейджи победил техническим нокаутом.

«Когда ты усердно работаешь, когда ты хороший человек и когда ты хороший сын, происходят хорошие вещи. Упорный труд окупается. Одна из величайших историй в спорте — это история Джастина Гейджи. Ему ничего не доставалось просто так. Он всего добился благодаря самопожертвованию, дисциплине и непоколебимой вере в себя. Через каждую победу, неудачу и испытание он продолжал двигаться вперёд. Сегодня он — легенда, не только благодаря своим достижениям в клетке, но и благодаря тому, каким человеком он является за её пределами. Доказательство того, что характер, упорство и трудолюбие по-прежнему имеют значение», — приводит слова Абдельазиза портал TMZ на YouTube.