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Браун: Топурия может никогда не вернуться прежним

Браун: Топурия может никогда не вернуться прежним
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Ветеран ММА американец Мэтт Браун прокомментировал поражение испано-грузина Илии Топурии от Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250 в Белом доме. По словам Брауна, это поражение может изменить Топурию не только физически, но и психологически.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Я могу сказать прямо сейчас – потенциально, это бой, который меняет жизнь. Он может уже никогда не вернуться прежним. Я говорю не только о повреждениях мозга, но и о психологическом ущербе, о потере уверенности, которая всегда была одним из главных качеств Илии. Он невероятно уверен в себе и всегда чувствует себя превосходно. Все люди реагируют по-разному, но именно такие бои могут полностью изменить человека на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Брауна портал MMA Fighting.

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