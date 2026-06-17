Браун: Топурия может никогда не вернуться прежним

Ветеран ММА американец Мэтт Браун прокомментировал поражение испано-грузина Илии Топурии от Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250 в Белом доме. По словам Брауна, это поражение может изменить Топурию не только физически, но и психологически.

«Я могу сказать прямо сейчас – потенциально, это бой, который меняет жизнь. Он может уже никогда не вернуться прежним. Я говорю не только о повреждениях мозга, но и о психологическом ущербе, о потере уверенности, которая всегда была одним из главных качеств Илии. Он невероятно уверен в себе и всегда чувствует себя превосходно. Все люди реагируют по-разному, но именно такие бои могут полностью изменить человека на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Брауна портал MMA Fighting.