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Кормье заявил о взломе после публикации переписки с Эриком Трампом о договорных боях UFC

Кормье заявил о взломе после публикации переписки с Эриком Трампом о договорных боях UFC
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Аналитик UFC, бывший чемпион в двух дивизионах Даниэль Кормье заявил, что его аккаунт в X был взломан, после того как от его имени появились скриншоты переписки с сыном президента США Эриком Трампом.

В переписке, датированной ночью перед турниром и утром в день события, Трамп якобы интересовался, делает ли Кормье ставки на бои, а затем спросил: «Какие-нибудь из них завтра договорные?»

«Вероятно, меня сильно раскритикуют за то, что я предал это огласке, но я отказываюсь молчать. UFC — это спорт, которым я глубоко увлечён, и я не потерплю такого инсайдерского поведения», — говорилось в посте, который был удалён через несколько минут после публикации.

Кормье после начала турнира написал: «Люди действительно настолько глупы?» А после окончания ивента заявил независимому журналисту: «Это не правда. Не могу поверить, что вы поверили. Меня взломали или что-то в этом роде».

Реакция Эрика Трампа:
Сын Трампа отреагировал на слухи об интересе к договорным боям на турнире UFC в Белом доме
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