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ФБР арестовало пятерых человек по подозрению в подготовке теракта на UFC Freedom 250

ФБР арестовало пятерых человек по подозрению в подготовке теракта на UFC Freedom 250
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ФБР арестовало пятерых человек по подозрению в подготовке теракта на турнире UFC Freedom 250, который прошёл 14 июня по местному времени на Южной лужайке Белого дома. Злоумышленники планировали использовать дроны со взрывчаткой и огнестрельное оружие, сообщает NBC News.

Согласно судебным документам, заговорщики обсуждали использование дронов со взрывчаткой над мероприятием и стрельбу по убегающей толпе. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и зашифрованные сообщения, связанные с 19 людьми, подозреваемыми в помощи в планировании нападения. Группа обменивалась картами и фотографиями местности, а также обсуждала возможные пути отхода после атаки.

Среди арестованных — 19-летний Тайсен Пропер из Огайо, у которого изъяли тысячи патронов, штурмовую винтовку и булл-пап винтовку. Его мать обратилась в полицию из-за тревожного поведения сына, включая симпатию к Адольфу Гитлеру и антисемитские посты в социальных сетях. Также арестованы Дэниел Эскридж (Миссури), который готовил гараж как убежище и строил бункер под полом сарая, и Абрахам Эрмосильо Альварес, обвиняемый в составлении списка целей, включая президента США, вице-президента, премьер-министра Израиля и Илона Маска.

Двое мужчин из Калифорнии — Брайан Омар Роа и Майкл Алан Томас — арестованы в субботу. Семья Роа заявила, что он намеревался совершить акт насилия, отмечая его усиленные тренировки с оружием и резкое изменение поведения.

В последние годы в США участились случаи политического насилия. В апреле мужчина с оружием прорвался через КПП на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. В 2025 году полиция Капитолия расследовала почти 15 000 угроз в адрес конгрессменов.

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