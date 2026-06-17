Брат Топурии: Илия был готов умереть, чтобы выиграть этот бой
Поделиться
Старший брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии Александр Топурия прокомментировал поражение брата от американца Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне (США). Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся Илии первое поражение в карьере.
UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия
«Он был готов умереть, чтобы выиграть этот бой. Для вас это «Эль Матадор». А для меня это мой младший брат. Я обязан был остановить бой», — приводит слова Александра Топурии портал Bloody Elbow.
На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 июня 2026
-
13:00
-
12:44
-
12:12
-
11:32
-
11:05
-
10:39
-
10:07
-
09:33
-
00:55
-
00:47
-
00:41
-
00:19
-
00:12
-
00:08
-
00:03
-
00:01
- 16 июня 2026
-
23:40
-
23:23
-
23:07
-
22:56
-
22:34
-
22:27
-
22:18
-
22:09
-
21:52
-
21:02
-
21:00
-
20:18
-
20:00
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:48
-
18:44
-
18:19