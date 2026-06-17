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Брат Топурии: Илия был готов умереть, чтобы выиграть этот бой

Брат Топурии: Илия был готов умереть, чтобы выиграть этот бой
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Старший брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии Александр Топурия прокомментировал поражение брата от американца Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне (США). Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся Илии первое поражение в карьере.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Он был готов умереть, чтобы выиграть этот бой. Для вас это «Эль Матадор». А для меня это мой младший брат. Я обязан был остановить бой», — приводит слова Александра Топурии портал Bloody Elbow.
На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.

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