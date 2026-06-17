Брат Топурии: Илия был готов умереть, чтобы выиграть этот бой

Старший брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии Александр Топурия прокомментировал поражение брата от американца Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне (США). Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся Илии первое поражение в карьере.

«Он был готов умереть, чтобы выиграть этот бой. Для вас это «Эль Матадор». А для меня это мой младший брат. Я обязан был остановить бой», — приводит слова Александра Топурии портал Bloody Elbow.

На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.