Президент АСА: турнир UFC в Белом доме получился сумасшедшим. 10 из 10, молодцы

Президент АСА Магомед Бибулатов оценил турнир UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне (США).

«Турнир в Белом доме получился просто сумасшедшим, и это надо признать. Наверное, 10 из 10. В плане спорта это очень круто провести турнир в таком месте. Респект Дане Уайту. Вся картинка была привлекательной. Молодцы.

Ган реально удивил. Не секрет, что я болел за Перейру и думал, что он сотворит историю. Он рискнул ради наследия. Но не всегда риск бывает оправдан. Что поделаешь… Ган проехался по нему. Перейра ничего не мог сделать по причине веса, который он набрал. Тяжёлый вес не для Перейры. Ему лучше вернуться в полутяжи. Да, он попробовал, но не получилось. Что касается Сириля Гана, то для него следующим будет логичен бой против Тома Аспиналла за полноценный титул», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.