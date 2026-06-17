Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Президент АСА: турнир UFC в Белом доме получился сумасшедшим. 10 из 10, молодцы

Президент АСА: турнир UFC в Белом доме получился сумасшедшим. 10 из 10, молодцы
Комментарии

Президент АСА Магомед Бибулатов оценил турнир UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне (США).

«Турнир в Белом доме получился просто сумасшедшим, и это надо признать. Наверное, 10 из 10. В плане спорта это очень круто провести турнир в таком месте. Респект Дане Уайту. Вся картинка была привлекательной. Молодцы.

Ган реально удивил. Не секрет, что я болел за Перейру и думал, что он сотворит историю. Он рискнул ради наследия. Но не всегда риск бывает оправдан. Что поделаешь… Ган проехался по нему. Перейра ничего не мог сделать по причине веса, который он набрал. Тяжёлый вес не для Перейры. Ему лучше вернуться в полутяжи. Да, он попробовал, но не получилось. Что касается Сириля Гана, то для него следующим будет логичен бой против Тома Аспиналла за полноценный титул», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Арман Царукян рассказал, какие последствия понесёт Топурия после поражения в Белом доме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android