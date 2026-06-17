Видео: Ислам Махачев отрабатывает ударную технику

34-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев поделился новым видео, на котором видно, как он отрабатывает ударную технику.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Ислам провёл свой первый поединок в полусреднем весе и выиграл титул единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). До этого он был чемпионом в лёгком дивизионе, покинул который в мае 2025-го.

Махачеву вручили чёрный пояс по тхэквондо: