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Браун: аура непобедимости Топурии была разрушена

Браун: аура непобедимости Топурии была разрушена
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Ветеран ММА американец Мэтт Браун прокомментировал поражение испано-грузина Илии Топурии от Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250 в Белом доме. Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся испанцу первое поражение в карьере.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Сделать такое с Топурией мог только Джастин Гейджи. Он настоящий зверь. Такое невозможно не уважать. Аура непобедимости Топурии была разрушена. Теперь он знает, что у его возможностей есть предел. Он знает, что его можно остановить, что его можно довести до состояния, когда придётся отказаться от продолжения боя на стуле. Возможно, он даже не будет думать об этом сознательно. Возможно, сможет убедить себя, что этого не было. Но где-то глубоко внутри он будет знать. Его душа будет знать — есть предел», — приводит слова Брауна портал MMA Fighting.

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