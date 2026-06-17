Пауло Коста — о поражении Илии Топурии: его хайп закончился

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста отреагировал на поражение непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии от американца Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250.

«Его хайп закончился», — написал Коста в своём аккаунте в социальной сети Х.

Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. Уже после третьего отрезка Илия имел огромные проблемы со зрением. К концу четвёртого ситуация стала ещё хуже. Гейджи забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.

Яркие победы Илии Топурии: