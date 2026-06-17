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Пауло Коста — о поражении Илии Топурии: его хайп закончился

Пауло Коста — о поражении Илии Топурии: его хайп закончился
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста отреагировал на поражение непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии от американца Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Его хайп закончился», — написал Коста в своём аккаунте в социальной сети Х.

Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. Уже после третьего отрезка Илия имел огромные проблемы со зрением. К концу четвёртого ситуация стала ещё хуже. Гейджи забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.

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Яркие победы Илии Топурии:

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