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Мухаммад Мокаев поддержал Топурию после поражения Гейджи

Мухаммад Мокаев поддержал Топурию после поражения Гейджи
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Бывший боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе, британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев поддержал испано-грузина Илию Топурию после его поражения от американца Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Держись, чемпион. Я верю, что ты вернёшься в полную силу!» — написал Мокаев в своём аккаунте в социальной сети Х.

Для испано-грузинского бойца поражение в поединке с Джастином Гейджи стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Хайлайт, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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