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Шон О’Мэлли: я ставил Топурию выше Хабиба и Джонса

Шон О’Мэлли: я ставил Топурию выше Хабиба и Джонса
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Американский боец UFC Шон О’Мэлли заявил, что ставил испано-грузина Илию Топурию выше непобеждённого экс-чемпиона промоушена россиянина Хабиба Нурмагомедова и Джона Джонса, но после поражения от Джастина Гейджи Топурия потерял свою ауру.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Джастин просто сломал Илии лицо. Он сломал его психологически. Илия сейчас 100% находится в больнице и, вероятно, пробудет там ещё какое-то время. Это было одно из самых безумных и вдохновляющих выступлений, которые я когда-либо видел. Он буквально сломал величайшего бойца. Я говорил, что Илия Топурия – величайший боец всех времён. Я ставил его выше Хабиба Нурмагомедова, выше Джона Джонса, и он всё ещё один из величайших, но потерял свою ауру, и это просто безумие», – приводит слова О’Мэлли портал AOL.

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