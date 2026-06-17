Шон О’Мэлли: я ставил Топурию выше Хабиба и Джонса

Американский боец UFC Шон О’Мэлли заявил, что ставил испано-грузина Илию Топурию выше непобеждённого экс-чемпиона промоушена россиянина Хабиба Нурмагомедова и Джона Джонса, но после поражения от Джастина Гейджи Топурия потерял свою ауру.

«Джастин просто сломал Илии лицо. Он сломал его психологически. Илия сейчас 100% находится в больнице и, вероятно, пробудет там ещё какое-то время. Это было одно из самых безумных и вдохновляющих выступлений, которые я когда-либо видел. Он буквально сломал величайшего бойца. Я говорил, что Илия Топурия – величайший боец всех времён. Я ставил его выше Хабиба Нурмагомедова, выше Джона Джонса, и он всё ещё один из величайших, но потерял свою ауру, и это просто безумие», – приводит слова О’Мэлли портал AOL.