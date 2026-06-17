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Сын Даны Уайта захотел набить флаг США на спине после турнира UFC в Белом доме

Сын Даны Уайта захотел набить флаг США на спине после турнира UFC в Белом доме
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, что его старший сын после турнира UFC Freedom 250, прошедшего 14 июня на Южной лужайке Белого дома, захотел набить татуировку с американским флагом на спине.

«Мой старший сын написал мне сегодня: «Пап, не спорь со мной, но я хочу набить американский флаг на спине». Я сказал: «Ты не будешь набивать флаг на спине. Я куплю тебе футболки с американским флагом всех цветов на всю оставшуюся жизнь», — заявил Уайт в подкасте для издания TMZ Sports.

Турнир UFC Freedom 250 стал первым в истории UFC, проведённым на территории Белого дома. Мероприятие было организовано в честь 80-летия президента Дональда Трампа и 250-летия Декларации независимости США.

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