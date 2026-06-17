Тренер Махачева высказался о возможном бое Ислама с Макгрегором

Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, выразил желание увидеть бой своего подопечного с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Бой Махачев — Макгрегор может стать самым большим боем в истории UFC, если он состоится. Честно говоря, [Конор] привносит так много. Если бы у меня был список желаний, это был бы тот самый бой», — приводит слова Мендеса Home of Fight в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.