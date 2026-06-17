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Пэдди Пимблетт раскритиковал Илию Топурию и вызвал Джастина Гейджи на титульный бой

Пэдди Пимблетт раскритиковал Илию Топурию и вызвал Джастина Гейджи на титульный бой
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Боец UFC Пэдди Пимблетт раскритиковал Илию Топурию за то, что тот отказался продолжать бой после четвёртого раунда с Джастином Гейджи на турнире UFC Freedom 250. Пимблетт заявил, что сам прошёл пять раундов с Гейджи и не сдавался.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Ты сдаёшься, Илия, ты, мелкая *****. Ты сдаёшься. Сам же видишь. Никогда в жизни не сталкивался с трудностями, парень, а теперь, когда они появились, ты, *****, сдаёшься, как мелкая *****. Я продержался с ним пять раундов, всё время, *****, сжимая зубы и наносил удары до самого последнего гонга.

О боже, ты сдаёшься? Господи, ты сдался, ты, мелкая *****! Джастин Гейджи — настоящий разрушитель планов. А я что говорил? Я же говорил, что он выиграет. Боже, ты сдался, как мелкая *****. У меня лицо было в худшем состоянии, чем у тебя, ты, мелкий трус.

Посмотри на него, сидит на табуретке. Я пять раундов подряд, *****, шёл вперёд на Гейджи и ни на йоту не сдался, потому что я настоящий боец.

Ты [обращается к Гейджи] заслуживаешь звания бесспорного чемпиона, но кто-то должен отобрать у тебя этот пояс. Когда я одолею Бенуа Сен-Дени, приду за тобой, парень. А Арман [Царукян] теперь может драться с Илией. Они уже вечность спорят.

Я против Джастина. Давайте устроим бой. Без ударов в глаза, посмотрим, как пойдёт поединок.

Илия, ты сдался, сидя на табуретке, ты, мелкая *****. «Квитни Хьюстон» — вот кто ты такой», — заявил Пимблетт в видео для своего YouTube-канала.

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