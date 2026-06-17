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Царукян: будь Махачев на месте Гейджи, он бы задушил Топурию в первом раунде

Царукян: будь Махачев на месте Гейджи, он бы задушил Топурию в первом раунде
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность в том, что 34-летний чемпион UFC в полусреднем весе соотечественник Ислам Махачев смог бы финишировать испано-грузина Илию Топурию в первом раунде, если бы дрался с ним на турнире UFC White House — Freedom 250.

«Будь Махачев на месте Гейджи, он бы финишировал Илию в первом раунде, просто задушил бы его. Топурия так рассказывал о своей борьбе… Но Илия пытался перевести Джастина техникой на уровне школьника», — приводит слова Царукяна аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою Илия встретился с американцем Джастином Гейджи. Их бой прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом. Таким образом, Джастин стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе.

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