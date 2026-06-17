Легендарный боксёр Майк Тайсон отреагировал на хет-трик Лионеля Месси на ЧМ-2026

59-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон опубликовал на своей странице в социальной сети Х своё старое фото в форме национальной команды Аргентины с автографом Диего Марадоны, отреагировав на хет-трик нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:1).

Фото: Из личного архива Тайсона

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.