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«Мелкая плакса, иди домой». Непобеждённый боец UFC из США ответил на жалобы Перейры

«Мелкая плакса, иди домой». Непобеждённый боец UFC из США ответил на жалобы Перейры
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Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит ответил на критику и жалобы бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры, что француз Сириль Ган в бою с ним нарушил правила, нанеся нелегальные удары в область затылка, а также на действия рефери Херба Дина, который не отреагировал на данный инцидент.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Мелкая плакса, иди домой и восстановись, чтобы мы могли подраться, тебе снова пришлось бы придумывать оправдания, почему ты проиграл… CHAMA», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Противостояние Перейры и Гана прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

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