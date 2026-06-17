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«Он тусуется в Таиланде с ледибоями*». О'Мэлли — о том, почему Пётр Ян не подрался с ним

«Он тусуется в Таиланде с ледибоями*». О'Мэлли — о том, почему Пётр Ян не подрался с ним
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказался насчёт того, что его реванш с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном не состоялся на турнире UFC White House — Freedom 250, хотя оба бойца выражали интерес к проведению данного боя на этом ивенте.

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«Не знаю, почему Пётр Ян не подрался со мной здесь. Наверное, он в Таиланде тусуется с ледибоями… Просто шучу. Скорее всего, его следующим соперником будет Мераб. Если в UFC не организовали наш бой с Петром в Белом доме, значит, и сейчас не организуют», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Full Senf MMA в социальной сети Х.

Напомним, первый бой между Петром и Шоном состоялся на турнире UFC 280 в ОАЭ. Тогда победу раздельным решением судей одержал Сахарок.

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