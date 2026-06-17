Экс-чемпион UFC объявил о переходе в тяжёлый вес

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл объявил, что дальнейшую карьеру в смешанных единоборствах он продолжить уже в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Скажу прямо сейчас, что перехожу в тяжёлый вес. Это официальное заявление. Срочная новость. Почему нет? Бывший чемпион UFC, погнали. Иди сюда, тяжёлый вес. Уже несколько месяцев работаю над этим, набираю необходимый вес, наращиваю мышечную массу и всё такое, чтобы подняться в категорию до 120 кг. Думаю, двойной чемпион UFC звучит лучше, мне нравится», — приводит слова Хилла портал MMA Mania.

Хилл выступал в полутяжёлом весе с 2017 года. В его профессиональном рекорде 12 побед, четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.