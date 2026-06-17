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Впервые в истории в топ-3 лучших бойцов UFC вошли двое россиян

Впервые в истории в топ-3 лучших бойцов UFC вошли двое россиян
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Пресс-служба американского промоушена UFC (Ultimate Fighting Championship) опубликовала новую редакцию рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

Впервые в истории в топ-3 лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий вошли двое россиян — чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев и чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян. Также отметим, что в рейтинге присутствует российско-армянский боец Арман Царукян, занимающий 15-е место.

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Рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий на 17 июня 2026 года.

1. Ислам Махачев (предыдущее место — 1).
2. Александр Волкановски (3).
3. Пётр Ян (4).
4. Джастин Гейджи (только вошёл).
5. Илия Топурия (2).
6. Том Аспиналл (6).
7. Шон Стрикленд (8).
8. Алекс Перейра (4).
9. Мераб Двалишвили (7).
10. Джошуа Ван (9).
11. Хамзат Чимаев (10).
12. Сириль Ган (только вошёл).
13. Александр Пантожа (11).
14. Чарльз Оливейра (12).
15. Арман Царукян (15).

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