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Временный чемпион UFC посетил матч ЧМ-2026 по футболу между сборными Франции и Сенегала

Временный чемпион UFC посетил матч ЧМ-2026 по футболу между сборными Франции и Сенегала
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Новый временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) француз Сириль Ган посетил матч чемпионата мира по футболу в США между национальными командами Франции и Сенегала (3:1), который прошёл вчера, 16 июня.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

На 66-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счёт с передачи вингера Майкла Олисе. На 82-й минуте второй гол французов забил вингер Брэдли Баркола, вышедший на замену на 80-й минуте. На 90+5-й минуте нападающий Ибрагим Мбайе сократил отставание в счёте. На 90+6-й минуте Мбаппе оформил дубль.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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