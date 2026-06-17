Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра заявил, что собирается обжаловать результат боя с Сирилем Ганом

Алекс Перейра заявил, что собирается обжаловать результат боя с Сирилем Ганом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что намерен подать апелляцию на результат поединка с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Узнать!
UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

— Собираемся предпринять юридические действия через надлежащие каналы. Будем обсуждать ситуацию с нашими юристами, некоторые скоро о нас услышат.

— Когда вы говорите «юридически», чтобы просто внести ясность, вы имеете в виду подачу апелляции на результат боя?
 — Я пока не могу об этом говорить, не хочу обсуждать какие-либо юридические вопросы в настоящий момент, — сказал Перейра в интервью порталу MMAJunkie.

Материалы по теме
Две суперзвезды UFC пали. Что дальше для Топурии и Перейры?
Две суперзвезды UFC пали. Что дальше для Топурии и Перейры?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android