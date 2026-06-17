Алекс Перейра заявил, что собирается обжаловать результат боя с Сирилем Ганом

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что намерен подать апелляцию на результат поединка с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

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— Собираемся предпринять юридические действия через надлежащие каналы. Будем обсуждать ситуацию с нашими юристами, некоторые скоро о нас услышат.

— Когда вы говорите «юридически», чтобы просто внести ясность, вы имеете в виду подачу апелляции на результат боя?

— Я пока не могу об этом говорить, не хочу обсуждать какие-либо юридические вопросы в настоящий момент, — сказал Перейра в интервью порталу MMAJunkie.