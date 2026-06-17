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Илия Топурия заявил о желании провести реванш с Джастином Гейджи в Испании

Илия Топурия заявил о желании провести реванш с Джастином Гейджи в Испании
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Пабло Мотос, являющийся близким другом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, рассказал о его текущем физическом и психологическом состоянии.

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«Сегодня утром я был с Илией. У него переломы костей обеих глазниц и носа. Утром ему обрабатывали раны, и он всё ещё не мог нормально открыть глаза. Позже мы обсуждали планы на лето, шутили, Топурия произнёс фразу, которая мне очень понравилась. Посмотрел на меня практически закрытыми глазами и сказал: «Чемпионы, когда падают, падают сильно». Илия уже смотрит в будущее. Также он сказал мне: «Я бы очень хотел провести реванш с Джастином Гейджи в Испании», — приводит слова Мотоса аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

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