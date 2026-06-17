«То, чего я хочу». Экс-чемпион UFC сообщил, что готов подраться с непобеждённым Хокитом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл заявил, что ему было бы интересно провести следующий поединок против непобеждённого четвёртого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе соотечественника Джоша Хокита в своём дебютном бою в категории до 120 кг на одном из турниров ближе к концу 2026 года.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств? Узнать!

«Что касается Хокита, это именно то, чего я хочу. Это именно тот бой, который мне нужен. Я даже не знал о нём до его поединка с Кёртисом Блейдсом — спасибо ему, что сделал себе имя. У меня нет никаких претензий к его выходкам. Но да, я на 100% уверен, что бой с Джошем Хокитом — это именно тот бой, с которого хочу начать свой путь в тяжёлом весе. Почему нет?

Не хочу называть точные сроки. Очень хотел бы выступить на турнире в «Мэдисон Сквер Гарден». Если нет, может быть, в качестве хедлайнера на одном из турниров ближе к концу года или что-то в этом роде. Планирую вернуться в 2026 году. Если с этим ничего не получится, в начале года, в первом квартале, точно в самом начале 2027 года», — приводит слова Хилла портал MMA Mania.