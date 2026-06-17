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Арман Царукян призвал UFC уволить Чендлера

Арман Царукян призвал UFC уволить Чендлера
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян призвал руководство UFC исключить из ростера организации бывшего претендента на титул чемпиона UFC категории до 70 кг американца Майкла Чендлера, который потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв нокаутом бразильцу Маурисио Руффи в понедельник, 15 июня, на турнире UFC White House — Freedom 250.

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UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Маурисио Руффи (W) — Майкл Чендлер
15 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Маурисио Руффи
Окончено
TKO
Майкл Чендлер

«Как в UFC вообще позволяют Чендлеру драться? Пожалуйста, уберите его, просто увольте. Скажите UFC, что они должны его уволить. Да, потому что он проигрывает все бои. Иметь такое тело в 40 лет — это что-то невероятное, понимаете? Я бы хотел иметь такое же тело, когда мне будет 40 лет. Он тренируется, наверное, по два раза в день. К сожалению, у него уже нет подбородка. Вот почему нужно уходить в нужный момент», — приводит слова Царукяна портал MMAJunkie.

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