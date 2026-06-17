Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра заявил, что продолжит карьеру в UFC в тяжёлом весе.

«На 100% останусь в тяжёлом весе, определённо нацелен на титул. В том бою мне не повезло с ударом — я бы назвал это везением, [Ган] закрыл глаза, когда наносил джеб. Но я определённо буду драться за пояс. Сейчас он у него. Не знаю, вернётся ли [Том] Аспиналл и когда это произойдёт», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

Ранее Перейра заявил, что собирается обжаловать результат боя с Ганом, который завершился победой французского спортсмена техническим нокаутом во втором раунде.