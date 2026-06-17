Перейра упрекнул фанатов и аналитиков за однобокий взгляд на поражение от Гана нокаутом

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра упрекнул фанатов и аналитиков за однобокий взгляд на его поражение в бою с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«Честно говоря, подготовка прошла очень хорошо. Многие говорят о весе, но я всегда был крупным парнем. Некоторые говорят, будто бы я «не был готов, не мог держать удар, пропустил джеб и упал». Как люди могут быть такими глупыми и видеть только джеб? Никто не говорит: «Чёрт, он пропустил кучу ударов [но не падал]». Сириль Ган уже выступал в тяжёлом весе, он привык быть в этой категории. Скажите: «После того джеба парень пропустил столько ударов, в частности запрещённых в область затылка, всё равно смог подняться и продолжить бой». Никто этого не замечает. Все говорят только о джебе. А как же все те удары, которые я пропустил?» — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.