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Следующий бой Ислама Махачева, соперник Махачева

Ислам Махачев проведёт следующий бой на турнире UFC 330 в США
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев проведёт следующий бой с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Фото: Пресс-служба UFС

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Иан Гарри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В своём профессиональном рекорде ирландец имеет 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.

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