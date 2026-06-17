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Анонсирован второй титульный бой, который пройдёт на турнире UFC 330 в США

Анонсирован второй титульный бой, который пройдёт на турнире UFC 330 в США
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Чемпионка UFC в женском минимальном весе американка бразильского происхождения Маккензи Дерн проведёт следующий бой против пятого номера рейтинга UFC в женском минимальном весе, представляющей Канаду, Джиллиан Робертсон на турнире UFC 330. Ивент состоится в 16 августа в Филадельфии (США), а их противостояние станет соглавным событием. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

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Фото: Пресс-служба UFC

Отметим, что для Маккензи это будет первая защита титула. В своём профессиональном рекорде в ММА Дерн имеет 16 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

Джиллиан, в свою очередь, в своём профессиональном рекорде имеет 17 побед, из которых восемь были одержаны, и пять поражений.

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