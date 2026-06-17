Анонсирован второй титульный бой, который пройдёт на турнире UFC 330 в США

Чемпионка UFC в женском минимальном весе американка бразильского происхождения Маккензи Дерн проведёт следующий бой против пятого номера рейтинга UFC в женском минимальном весе, представляющей Канаду, Джиллиан Робертсон на турнире UFC 330. Ивент состоится в 16 августа в Филадельфии (США), а их противостояние станет соглавным событием. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств? Узнать!

Фото: Пресс-служба UFC

Отметим, что для Маккензи это будет первая защита титула. В своём профессиональном рекорде в ММА Дерн имеет 16 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

Джиллиан, в свою очередь, в своём профессиональном рекорде имеет 17 побед, из которых восемь были одержаны, и пять поражений.