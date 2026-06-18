Олег Тактаров назвал риск для Ислама Махачева в бою с Ианом Гарри

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров назвал риск для 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева в предстоящем поединке с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

— Вы видите в этом противостоянии безоговорочным победителем Ислама Махачева, верно (ранее Олег Тактаров выражал уверенность в том, что не видит у Иана Гарри шансов в этом противостоянии. — Прим. «Чемпионата»)?

— И травму ему же.

— Имеете ввиду, что Ислам травмируется?

— Большой шанс, что его [Махачева] травмируют, — сказал Тактаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.