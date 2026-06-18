Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Махачев — Гарри, кто победит

Олег Тактаров назвал риск для Ислама Махачева в бою с Ианом Гарри
Комментарии

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров назвал риск для 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева в предстоящем поединке с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

— Вы видите в этом противостоянии безоговорочным победителем Ислама Махачева, верно (ранее Олег Тактаров выражал уверенность в том, что не видит у Иана Гарри шансов в этом противостоянии. — Прим. «Чемпионата»)?
— И травму ему же.

— Имеете ввиду, что Ислам травмируется?
— Большой шанс, что его [Махачева] травмируют, — сказал Тактаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
Махачев идёт по стопам Хабиба? Ислама ждёт защита титула против яркого ирландца
Махачев идёт по стопам Хабиба? Ислама ждёт защита титула против яркого ирландца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android