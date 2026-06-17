«Поцелуйте меня в зад». Непобеждённый боец UFC из США ответил на критику слов о жене Обамы

Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит ответил на критику его фразы, что Мишель Обама (жена бывшего президента США Барака Обамы. — Прим. «Чемпионата») является мужчиной.

«Никто не возмущается, когда говорят, что Мелания Трамп — эскортница. Никто не возмущается, когда говорят, что Чарли Кирк сам навлёк на себя смерть или заслужил её. Так что поцелуйте меня в задницу», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою Хокит подрался с бывшим претендентом на титул UFC в тяжёлом весе соотечественником Дерриком Льюисом на турнире UFC White House — Freedom 250. Поединок завершился победой Джоша техническим нокаутом во втором раунде.