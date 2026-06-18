«Извините, что испортил вам праздник». Сириль Ган — о победе над Перейрой

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган с уважением высказался насчёт победы над экс-обладателем титулов UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«Извините, что испортил вам праздник, но таков бизнес, у меня не было выбора. Я был рад сразиться с Перейрой в Белом доме, победа над ним точно наделала шуму», — приводит слова Гана портал RMC Sports.