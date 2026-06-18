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«Алекс дерзнул стать великим. Он великолепен». Адесанья поддержал Перейру после поражения

«Алекс дерзнул стать великим. Он великолепен». Адесанья поддержал Перейру после поражения
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Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья выразил поддержку бразильцу Алексу Перейре после того, как тот потерпел поражение в бою с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Сириль — крепкий орешек, но, чёрт возьми… Алекс дерзнул стать великим. Перейра — единственный в своём роде. Он великолепен. К нему не придраться. Этот джеб [которым Сириль его потряс], я сказал бы, что он был техничным. Чертовски точный удар. Браво Сирилю, он это сделал.

Алекс Перейра осмелился стать великим. Он перешёл в третью весовую категорию, на что раньше никто не решался, даже не задумывался об этом, и у него получилось. Так что поздравляю его, но особенно хочу поздравить Гана, потому что именно он поставил его на место, показал, что такое тяжёлый вес. Всё равно приятно видеть, как люди пытаются достичь великих целей или уже достигли их», — приводит слова Адесаньи портал MMAJunkie.

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