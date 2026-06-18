Арман Царукян объяснил, как мог бы победить пикового Хабиба

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался насчёт того, как член Зала славы UFC соотечественник Хабиб Нурмагомедов мог бы проиграть, когда был в пиковой форме.

— Почему ты как-то сказал, что мог бы победить праймового Хабиба?

— В таком бою я, может, случайно попал бы по нему и смог бы нокаутировать. Ты же никогда не знаешь.

— То есть получается, что праймового Хабиба мог остановить только лакипанч?

— Да. Либо он там неправильно прошёл бы [в ноги] и сломал бы себе руку. В результате не смог бы продолжить бой. Ты же не знаешь, что произойдёт. Должен быть уверен в своей победе. Разницы нет, кто перед тобой стоит. Если бы я смог не давать ему бороться, в стойке был бы намного поинтереснее, чем Хабиб. Пока не подерёшься — не поймёшь. Я у себя в голове думаю, что смог бы выиграть. Как было бы в бою, только бог знает, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».