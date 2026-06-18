Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян объяснил, как мог бы победить пикового Хабиба

Арман Царукян объяснил, как мог бы победить пикового Хабиба
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался насчёт того, как член Зала славы UFC соотечественник Хабиб Нурмагомедов мог бы проиграть, когда был в пиковой форме.

— Почему ты как-то сказал, что мог бы победить праймового Хабиба?
— В таком бою я, может, случайно попал бы по нему и смог бы нокаутировать. Ты же никогда не знаешь.

— То есть получается, что праймового Хабиба мог остановить только лакипанч?
 — Да. Либо он там неправильно прошёл бы [в ноги] и сломал бы себе руку. В результате не смог бы продолжить бой. Ты же не знаешь, что произойдёт. Должен быть уверен в своей победе. Разницы нет, кто перед тобой стоит. Если бы я смог не давать ему бороться, в стойке был бы намного поинтереснее, чем Хабиб. Пока не подерёшься — не поймёшь. Я у себя в голове думаю, что смог бы выиграть. Как было бы в бою, только бог знает, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».

Материалы по теме
У Царукяна семь побед в 2026-м, но все — в борьбе. Вы ещё не устали от этого?
У Царукяна семь побед в 2026-м, но все — в борьбе. Вы ещё не устали от этого?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android